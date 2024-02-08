В Европе Франция – настоящий флагман. Эта страна примечательна многим: модой, уровнем жизни, курортами, историей. Место предоставляет отличные возможности для работы и жизни. Поэтому работа для девушек в Париже становится приоритетом. Если у них получается попасть в столицу Франции, то они там остаются навсегда.

Если вы предпочитаете размеренную жизнь, хотите хорошо зарабатывать и наслаждаться молодостью, то поиск работы в Париже будет логичным шагом. Вы легко сможете найти вакансии с зарплатой от 20 000 евро уже в первый месяц.

Работа в Париже для девушек

В действительности, вариантов работы в Париже для русских девушек достаточно много. Здесь можно встретить объявления, связанные с эротическим массажем в специализированных салонах, сопровождением на деловых мероприятиях и прочими формами досуга. Отдельно можно выделить модельное направление, включая работу перед камерой.

Например, отдельно стоит упомянуть вебкам моделей, сектор которых стремительно развивается в последние годы. Кроме того, несколько клиентов предпочитают обходиться без агентств, находя девушек напрямую в онлайн-режиме.

Существуют также варианты работы, зависящие от опыта и знания иностранных языков. Чем больше опыта иностранного языка у девушки, тем более доходным может стать ее трудоустройство. Агентства в работе для девушки в Париже могут направлять девушек к самым взыскательным клиентам. При этом знание иностранного языка позволяет работать в других странах с гораздо более высокими ставками заработной платы.

Для более консервативных женщин, которые желают избежать услуг интимного характера, доступна возможность работы хостесс. В этой области девушки встречают гостей и обеспечивают их развлечения в клубе. Чем больше денег гость потратит за счет деятельности девушки, тем больше процентов дама получит от суммы.

Также можно трудоустроиться в специализированные массажные салоны, предлагающие услуги эротического массажа. Обычно это престижные заведения, в которых девушки не оказывают интимных услуг.

Итак, работать можно:

хостесс; в салоне массажа; моделью.

Некоторые девушки предпочитают работать на своей территории, без выезда к клиентам. Однако, если девушка готова выезжать к клиентам, ее заработок значительно выше.

Работа в Париже для русских девушек

Следует отметить следующие плюсы этой профессии:

деньги;

график;

ежедневные выплаты;

поддержка агентов;

путешествия.

Уровень дохода в работе в Париже для девушек весьма высок. И уже после первой рабочей смены девушка может улучшить свою жизнь. Чтобы решить все финансовые проблемы, обычно требуется всего пара месяцев, а за год работы молодая женщина может накопить на машину, а к концу второго года – на собственную квартиру. Кроме того, есть возможность инвестирования или откладывания средств в банк.

Гибкий график работы важный фактор для девушек, которые одновременно учатся в вузе. Возможность самостоятельного планирования рабочего дня или недели встречается крайне редко. Молодые девушки могут наслаждаться своей молодостью, заниматься своими увлечениями, отдыхать или вкладывать средства в начало собственного бизнеса, например, открывая бутик одежды или салон красоты.

В отличие от многих других профессий, где зарплата выплачивается два раза в месяц, тут девушка получает деньги сразу после выполнения заказа. Это позволяет планировать финансовые дела более точно.

Не все девушки могут позволить себе оплатить билеты в страну, где будут работать, или найти жилье. В таких случаях агентства оказывают полезную помощь. А также предоставляют бытовую поддержку при необходимости адаптации к новому месту проживания.

Бывают клиенты, которые готовы оплатить поездку для девушек в другие страны. Они покрывают все расходы, а девушка получает зарплату, подарки и даже чаевые, не тратя ни копейки из своего кармана.

Тонкости

Необходимо понимать, что работа в Париже для девушек подходит не всем. В агентском контракте, обязательном для заключения, прописываются различные условия. Например, запрет на личные отношения, выходящие за рамки работы, и наказание за сокрытие информации или обман клиентов.

Для повышения шансов на успешное трудоустройство, рекомендуется составить портфолио. Агентствам уже недостаточно просто фотографий и базовой информации о девушке. Предпочтение отдают тем, у кого есть особая способность или умение. Например, умение танцевать на шесте или навыки эротического массажа могут выделить кандидатуру среди других. Важно быть естественной и непринужденной, поскольку именно это привлекает агентов и клиентов.

Интровертам, не привыкшим общаться с людьми и находиться в центре внимания, работа для девушек в Париже не подходит. Они могут чувствовать себя неуютно на мероприятиях и встречах. Женщина, выбравшая эту профессию, должна быть уверенной и общительной.

Преимуществом будет стрессоустойчивость, поскольку могут возникать ситуации, когда общение выйдет из-под контроля. В такой момент девушке важно быть способной вернуть все в нужное русло. Стоит отметить, что мужчины предпочитают развязных дам, которые не стесняются своей сексуальности и любят находиться в центре внимания.

Практика показывает, что агентства приглашают девушек, которые, на первый взгляд, не соответствуют общепринятым стандартам красоты. Все зависит от предпочтений клиента, которые могут быть различными. Однако существует основной набор требований в работе в Париже для русских девушек.

Работа недоступна лицам моложе 18. Что касается верхней границы, то она не так жёстко определена и обычно не превышает 35 лет. Однако, если женщина выглядит моложе своего возраста и соответствует остальным требованиям, то ее могут нанять в 45 лет.

Внешний вид обычно не является проблемой для девушек старше 18 лет. Благодаря своей молодости им легко ухаживать за собой, посещая спортзалы и косметологов. К тому же, молодость сама по себе привлекает мужчин. Только внешняя привлекательность субъективное понятие, и практически любая женщина может найти своё место. Даже у вас может не быть модельной внешности.